Исследование: чем дольше подростки сидят в соцсетях, тем больше они курят

Чем дольше дети и подростки сидят в социальных сетях, тем больше они курят вейпы и сигареты. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели исследование. Оно длилось шесть лет, в нем приняли участие свыше 10 тысяч человек в возрасте от 10 до 25 лет, пишет издание INDEPENDENT.

Так, в ходе эксперимента специалисты обнаружили, что молодые люди, которые проводили более семи часов в день в социальных сетях, курили в восемь раз больше. По словам экспертов, скроллинг в интернете напрямую связан с вредными привычками. Например, каждый шестой интернет-зависимый подросток что-то курит.

Ученые объяснили такую связь постоянным потреблением быстрого дофамина. Он не только вырабатывает энергию, но и приводит к нервозности, которую люди понижают с помощью сигарет и вейпов.

Также исследователи заявили, что компании, производящие вейпы, используют соцсети для продвижения продукции. Они публикуют яркую, позитивную рекламу электронных сигарет, которая создает ощущение безопасности у подростков. Но на самом деле все чаще любители вейпов стали жаловаться на проблемы с дыханием, одышку, головокружение, высокое слюноотделение с мокротой и головные боли.