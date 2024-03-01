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Какое вино снижает холестерин и укрепляет иммунитет
Здоровье

1 марта, 19:45

1 мин.

Сомелье назвала вино, которое снижает холестерин

Мария Маковей
Автор
Бокал вина.
Фото Image Source/istockphoto.com
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Сомелье Елена Горбачева считает, что сухое вино полезно для здоровья. По ее словам, в напитке содержится множество различных витаминов (например, С), минералов (калий, кальций и магний), а также антиоксидантов и природных антисептиков.

«Именно за счет такого химического состава напиток снижает уровень вредного холестерина и укрепляет иммунитет», — добавила эксперт.

Кроме того, в сухом вине содержится небольшое количество калорий и углеводов, также напиток улучшает усвоение разных блюд, передает «СЭ».

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