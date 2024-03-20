Кардиолог объяснил, чем опасен атеросклероз сосудов

Врач-кардиолог, эндокринолог, терапевт Илья Луконин в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказал, какую опасность таит в себе атеросклероз.

По словам эксперта, атеросклероз артерий начинает развиваться незаметно. Человек не чувствует каких-либо изменений. Однако постепенно в стенках сосудов накапливается холестерин и образуются атеросклеротические бляшки, что в дальнейшем приводит к поражению органов и нарушению кровоснабжения.

«Наиболее частые осложнения атеросклероза — инсульты, инфаркты миокарда или гангрена нижних конечностей», — добавил врач.

Как сказал доктор, причина развития атеросклероза — нарушение метаболизма жиров (липидов) в организме и повышение содержания «плохого» холестерина в крови, который формирует атеросклеротические бляшки.

«Жировые атеросклеротические бляшки — настоящая скрытая угроза для человека. Они могут «повредиться» в любой момент и привести к образованию тромбов в сосудах. Масштабы такой катастрофы многие знают: тромбы перекрывают просвет сосудов важных органов или могут полностью остановить кровоток в артериях, что приводит к жизненно опасным осложнениям и даже к летальным исходам», — заключил медик.

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