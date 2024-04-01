Кардиолог рассказал, что такое мерцательная аритмия и чем она опасна

Мерцательная аритмия, или фибрилляция предсердий, — это одна из самых часто встречаемых форм нарушения сердечного ритма, которая отличается быстрыми и нерегулярными сокращениями сердца. В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин рассказал, чем опасно это явление.

«При мерцательной аритмии пульс может возрасти до 300 ударов в минуту и даже больше. Частые приступы фибрилляция предсердий грозят образованием тромбов и приводят к инсультам. В зоне риска находятся люди преклонного возраста, в большей степени женщины», — объяснил эксперт.

По словам врача, патология возникает на фоне сердечных или внесердечных заболеваний, а также после перенесенных хирургических вмешательств.

«Причиной развития мерцательной аритмии может стать не только гипертония, ишемия, митральный стеноз, кардиомиопатия, пороки сердца или другие сердечные заболевания, но и патологии легких, обструктивное ночное апноэ, ожирение и даже заболевания щитовидной железы», — добавил медик.

К основному симптому мерцательной аритмии доктор отнес учащенное сердцебиение, которое чаще всего возникает при физических нагрузках или эмоциональном стрессе. Также указывать на патологию могут боли в груди, одышка, нехватка воздуха, головокружение и потеря сознания.

«Люди, страдающие аритмией, могут перестать замечать ее симптомы. Поэтому важно своевременно распознать заболевание и предотвратить его развитие. Чтобы не ухудшить ситуацию, обязательно наблюдайтесь у кардиолога и следите за работой сердца», — подытожил Луконин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. 75-летнюю актрису стала беспокоить боль в сердце, которая отдавала под лопатку и в руку. Народная артистка РФ также пожаловалась врачам на высокое давление и учащенное сердцебиение в ночное время.