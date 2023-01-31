Кардиолог развеял миф о необходимости приёма аспирина

Кардиолог, главный врач медицинского центра Сергей Жуков эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что по тем или иным показаниям во всем мире потребляется огромное количество аспирина — более 40 тысяч тонн в год. «Это очень старый препарат, ему больше 100 лет. Считается, что аспирин — это «золотой стандарт» антитравматической терапии, то есть терапии против тромбов. Но, как показывает практика и современные исследования, не все так однозначно в плане его приема», — пояснил медик.

По словам Сергея Жукова, необходимость приема аспирина «для профилактики тромбов» зачастую формирует достаточно агрессивная и частая реклама аспирин содержащих препаратов. «Особенно эта ситуация нагнетается после перенесенного ковида, когда у всех на слуху тромбы, тромбозы, связанные с ковидом или не только. Пациенты стали употреблять еще больше аспирина. Но не всегда это его применение безопасно и не всегда в нем есть необходимость», — подчеркнул кардиолог.

Как рассказал Сергей Жуков, существует два вида профилактики: первичная — когда у пациента еще нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, но в перспективе они возможны, и вторичное — когда у пациента уже случилось какое-то сердечно-сосудистое заболевание (ишемическое поведение сердца, перенесенный инфаркт, инсульт и прочее). Однако, как отметил врач, последние крупнейшие исследования не продемонстрировали эффективность аспирина в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний — пациенты, принимавшие аспирин в ходе тех или иных исследований, не имели никаких преимуществ по уменьшению рисков. «Проще говоря, если пациент просто так начинает принимать аспирин в возрасте, к примеру, лет 40-45 или после 50 (еще один важный миф о том, что после 50 лет нужно принимать аспирин всем поголовно), пользы это не принесет. Ни возраст, ни пол, ни масса тела — это не показания для приема аспирина», — предупредил кардиолог.

Также специалист отметил, что постоянный прием аспирина в качестве профилактики имеет повышенный риск желудочно-кишечных кровотечений. По его словам, в фармакологическом справочнике по лекарственной терапии указано лишь несколько показаний для аспирина. Среди них нестабильная и стабильная стенокардия, профилактика повторных инфарктов миокарда, транзиторной ишемической атаки и ишемического инсульта, профилактика у пациентов, ранее перенесших нарушение мозгового кровообращения, профилактика травматических осложнений после операции на сосудах, шунтирования, стентирования и так далее. «Это только вторичная профилактика. Поэтому всемогущество аспирина — миф. Он бесполезен при многих заболеваниях, не относящихся непосредственно к ишемической болезни сердца. У нас в России очень часто назначают аспирин при гипертонии, что тоже неправильно, это заболевание — не показание для приема аспирина. Реклама также создает людям уверенность о том, что аспирин им поможет в любой ситуации», — заключил Сергей Жуков.