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Сегодня, 21:00

Косметолог Баллирано дала советы, как улучшить состояние кожи рук

Алина Савинова
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Косметолог Татьяна Баллирано заявила, что после каждого мытья рук нужно пользоваться кремом.

«Подсчитано, что мы окунаем руки в воду, скажем так, соприкасаемся с водой примерно как минимум пять раз в день. Вот поэтому кожа подвергается дополнительному воздействию воды и, как ни странно, от воды она получает дополнительную сухость, поэтому кожу нужно постоянно увлажнять», — приводит «Life.ru» слова Баллирано.

Также специалист рекомендует примерно раз в неделю использовать скраб, гоммаж и наносить на руки крема с SPF, чтобы не было старческих пятен. По ее словам, периодически следует обращаться к косметологам и уже использовать профессиональные процедуры.

«Такие как мезотерапию, биоревитализацию, плазмолифтинг. Есть также такие лифтинговые процедуры, как радиочастотный лифтинг, игольчатый. Если появились пятна, то здесь уже более серьезные процедуры в осенне-зимний период — это лазеры, лазерная шлифовка, фотоомоложение, использование неодимового лазера, использование также пилингов для рук», — добавила косметолог.

Источник: https://life.ru/p/1583542
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