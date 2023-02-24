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Сегодня, 21:35

Косметолог назвала самые бесполезные процедуры для лица

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/benzoix
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Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», что уровень современной косметологии высок и способен решить любую проблему. Однако весь арсенал знаний и инструментов важно использовать правильно и по назначению. К примеру, многие считают, что химические пилинги дают эффект лифтинга, и чем выше концентрация или глубина проникновения, тем он будет сильнее. «Спешу вас огорчить — пилинги отшелушивают самые верхние слои кожи, не затрагивая коллагеновые и эластиновые волокна, они не влияют на мышечный тонус и жировые пакеты», — рассказала Елена Васильева. Также врач отметила бесполезность и липолитической терапии, которая дает кратковременный результат за счет выведения лишней жидкости, в то время, как спустившиеся вниз ткани остаются на месте.

«Самую эффективную процедуру можно сделать бесполезной или даже получить вред, если провести ее не по показаниям и не учесть противопоказания», — предупредила косметолог. По ее словам, бесполезным будет и дорогой домашний уход с высокоэффективным составом, если не проводить регулярно профессиональную чистку и не использовать самостоятельно очищающие средства в соответствии с типом и состоянием кожи. Не особо эффективны миостимуляции и фейс-фитнес: «Каждая мышца на лице вплетается либо в другую мышцу, либо в кожу. Как она поведет себя при нагрузке — предугадать невозможно. Поэтому ожидать положительный результат не стоит», — резюмировала Елена Васильева.

Ранее мы рассказывали о трех самых популярных процедурах у косметолога.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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