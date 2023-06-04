Косметолог объяснила, как косметика может повлиять на кожу лица в жару

Врач-косметолог Светлана Смирнова объяснила, как косметика может повлиять на кожу лица в жару.

«Ряд неприятностей жара таит для обладателей жирной и комбинированной кожи: они отмечают блеск на лице и подчас сталкиваются с угревой сыпью. Люди, имеющие склонную к сухости кожу лица, подвержены негативному влиянию не только солнечного света, но и соленой морской воды, которая пересушивает верхние слои кожи», — приводит Life.ru слова Смирновой.

По словам эксперта, в таких условиях необходимо правильно подобрать косметические продукты. Основным критерием она называет способность защитить от солнечных лучей и увлажнить кожу.

Врач-косметолог заявила, что в дневное время не рекомендуется пользоваться тональным, уходовым кремом с плотной текстурой, а также продуктами с содержанием ретинола, витамина А и различных кислот. Кроме того, не следует наносить и отбеливающие препараты, которые усиливают чувствительность кожи лица к ультрафиолету и провоцируют ее раздражение.