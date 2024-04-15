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Косметолог объяснила, как убрать постакне в домашних условиях
Здоровье

Сегодня, 16:45

1 мин.

Косметолог объяснила, как убрать постакне в домашних условиях

Мария Маковей
Автор
Девушка наносит уход на лицо
Фото MelkiNimages/istockphoto.com
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Врач-косметолог Ольга Соколова в беседе с «СЭ» отметила, что постакне могут пройти самостоятельно, но это довольно долгий процесс. Чтобы ускорить его, следует подобрать правильный корректирующий уход.

По словам эксперта, не следует использовать агрессивные средства для умывания, они раздражают кожу. Также нужно избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей, обязательно наносить солнцезащитный крем. Предпочтение следует отдать специальным средствам для ухода за проблемной кожей, которые содержат салициловую, молочную и гликолевые кислоты.

«Хорошо подойдут кислотные продукты — домашние пилинги, сыворотки или кремы, которые будут стимулировать обновление клеток. Отлично подходит азелаиновая кислота. Витамин С в составе косметических продуктов тоже поможет сделать тон более ровным», — добавила Соколова.

Кроме того, запрещается самостоятельно выдавливать прыщи, так как это может привести к появлению шрамов и заражению инфекцией.

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