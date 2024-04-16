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Невролог перечислила болезни, о которых сигнализирует боль в шее
Здоровье

Сегодня, 13:30

1 мин.

Невролог перечислила болезни, о которых сигнализирует боль в шее

Мария Маковей
Автор
У женщины болит шея
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com
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Врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко считает, что для определения причины болей в шее следует проанализировать локализацию неприятных ощущений, их продолжительность и характер, передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт советует исключить специфические причины: болезни щитовидной железы, гортани, лимфоузлов, а также стоматологические проблемы.

«Достаточно часто в первую очередь боль в шее начинают связывать с проблемами в шейном отделе позвоночника — остеохондрозом или грыжами данного отдела. При этом боль будет специфичная — простреливающая, когда грыжа сдавливает нервный корешок. Может распространяться по рукам», — добавила доктор.

По словам специалиста, боль по задней поверхности шеи чаще всего может связана с повышением мышечного тонуса. Кроме того, неприятные ощущения в этой части тела возможны в период эмоционального стресса.

Поэтому невролог рекомендует подходить к решению проблемы с шеей комплексно. Расслаблять не только мышцы, но и помогать восстанавливаться нервной системе. Как это сделать, подскажет врач.

Боль в&nbsp;шее. Что делать, если болит шея? 3 простых упражнения на каждый день
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