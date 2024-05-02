Косметолог перечислила основные преимущества плазмотерапии

Косметолог Диана Сатуева рассказала «СЭ» об основных плюсах плазмотерапии. По ее словам, одно из преимуществ данной косметической процедуры — долгосрочный результат. Эффект от плазмотерапии может сохраняться в течение трех лет, а первые улучшения уже заметны через три недели после процедуры.

Кроме того, плазмотерапия успешно комбинируется с другими препаратами, что позволяет достичь наиболее оптимальных результатов.

«Безопасность процедуры — это, наверное, самое главное преимущество, которое особенно привлекает пациентов. Использование собственной плазмы пациента снижает риск нежелательных реакций», — подчеркнула эксперт.

Также косметолог добавила, что после плазмотерапии могут возникнуть небольшие покраснения, раздражения, кровоточивость, отеки или синяки, которые быстро проходят.

«Аллергия при процедуре, вероятнее всего, не возникнет», — заключила Сатуева.