Обнаружено более 240 заражений новым штаммом оспы обезьян

В шахтерском городе Камитуга, который расположен на востоке Демократической Республики Конго, обнаружили вспышку более опасной формы оспы обезьян. Новый штамм вызвал 240 случаев заражения и как минимум три смерти, передает BC News.

Теперь новая форма вируса вызывает поражения на половых органах, что затрудняет диагностику заболевания. Раньше обезьянья оспа часто локализовалась на груди, руках и ногах.

Тем временем медицинские работники Демократической республики Конго обеспокоены тем, что больные не обращаются своевременно за помощью к врачам. Они подчеркивают, что новые мутации вируса имеют серьезные последствия.