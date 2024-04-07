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Невролог развеяла популярный миф об аутизме
Здоровье

Сегодня, 19:15

1 мин.

Невролог развеяла популярный миф об аутизме

Мария Маковей
Автор
Развитие мелкой моторики у мальчика-аутиста.
Фото Tatsiana Volkava/istockphoto.com
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Невролог Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» развеяла популярный миф, что люди с аутизмом склонны к агрессии. Эксперт подчеркнула, что повышенная агрессивность и возбудимость не свойственны людям с расстройствами аутистического спектра (РАС), но могут возникнуть из-за недостаточной или неправильной специализации.

«Если окружающие не понимают потребностей человека с РАС, он вынужден любыми доступными способами защищать свои чувства и границы. Агрессия в этом случае — самый очевидный инструмент», — объяснила врач.

Именно поэтому в коррекции аутизма повышенное внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта и социализации людей.

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