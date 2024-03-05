Нейробиолог объяснил, чем свекла полезна для полости рта

Нейробиолог Роберт Лав заявил, что во рту человека обитает более 700 видов бактерий. Некоторые из них полезные, а другие могут привести к заболеваниям ротовой полости, например, к пародонтиту.

Кроме того, бактерию porphyromonas gingivalis, которая живет в ротовой полости, часто связывают с нарушениями когнитивных функций у человека, что может привести к развитию болезни Альцгеймера. Также бактерия усиливает воспаление во рту и может стать причиной нейровоспаления.

Как отметил эксперт, справиться с porphyromonas gingivalis может свекольный сок. Поэтому Лав рекомендует есть красную свеклу или пить сделанный из нее сок ежедневно, пишет RuNews24.