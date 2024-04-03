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Низкий доход ускоряет старение клеток мозга: исследование
Здоровье

Сегодня, 00:10

1 мин.

Ученые: низкий доход ускоряет старение клеток мозга

Мария Маковей
Автор
Монеты на столе крупным планом.
Фото Sezeryadigar/istockphoto.com
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Команда ученых из Швейцарии провела исследование и выяснила, что у людей с низким доходом есть признаки опережающего старения белого вещества головного мозга, передает The Journal of Neuroscience.

В эксперименте принял участие 751 человек в возрасте от 50 лет до 91 года. Эксперты учитывали пол, возраст, уровень образования, патологии сердца и сосудов, депрессивные и тревожные расстройства, прием психоактивных веществ и доход семьи. Затем специалисты изучили показатели МР-релаксометрии и диффузионной МРТ микроструктуры белого вещества мозга.

Так анализ показал, что у людей из семей с низким доходом присутствовали признаки прогрессирующего старения белого вещества головного мозга, а у более обеспеченных людей резкого снижения когнитивных способностей не наблюдалось. Поэтому ученые пришли к выводу, что финансовая стабильность может стать неким гарантом сохранения психического здоровья.

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