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1 июня, 23:05

Нутрициолог рассказала, можно ли в 40 выглядеть на 25

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Красивая женщина.
Фото Freepik/lookstudio
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Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер поделилась с «СЭ» секретами, которые помогут чувствовать себя моложе. «К сожалению, невозможно полностью изменить свою физическую внешность и вернуться к 25-летнему возрасту. Однако способы, которые помогут выглядеть и чувствовать себя значительно моложе, есть», — заявила эксперт.

По словам Ольги Деккер, правильное, сбалансированное питание, богатое питательными веществами, помогает поддерживать здоровье и кожу в хорошем состоянии. «Употребляйте овощи, фрукты, цельные злаки, нежирные белки и здоровые жиры. Избегайте излишнего потребления обработанных продуктов и сладостей», — подчеркнула нутрициолог. Помимо качественной еды, коже необходимо регулярное очищение и увлажнение. «Обязательно пользуйтесь солнцезащитным кремом — он поможет сохранить молодость и сияние кожи. Важно избегать сильного солнечного излучения, алкоголя и курения. Эти факторы крайне негативно влияют на состояние кожи», — предупредила эксперт.

Также Ольга Деккер порекомендовала вести здоровый образ жизни. Регулярные физические упражнения (кардио, тренировки на силу и гибкость) помогут поддерживать хорошую форму и укреплять мышцы. Не менее важны для восстановления организма и сохранения молодости качественный сон, отдых и расслабление, они снижают стресс и улучшают общее самочувствие. «Стресс может негативно влиять на здоровье и внешний вид. Практики, такие как йога, медитация, дыхательные упражнения и занятия хобби, помогут управлять стрессом и поддерживать эмоциональное благополучие. Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, на сколько лет мы выглядим, зависит еще и от генетических факторов и индивидуальных особенностей», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, как сохранить молодость при помощи спорта.

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