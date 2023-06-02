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Сегодня, 13:05

Профессор предупредила, чем может обернуться длительное употребление омепразола

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Горсть таблеток и стакан с водой.
Фото Freepik/wayhomestudio
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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что длительное употребление омепразола, пантопразола и других подобных лекарств (ингибиторов протонной помпы — ИПП) может привести к заболеваниям почек. Об этом сообщили на портале «Доктор Питер».

Как заявила Анча Баранова, омепразол и другие подобные препараты назначают врачи, чтобы защитить желудок при приеме нестероидных противовоспалительных лекарств, а затем «забывают» отменить. Также сами пациенты иногда «прописывают» их себе при изжоге. «В Минздраве РФ вносят изменения в инструкции по применению таких препаратов, как омепразол, пантопразол и другие ИПП. Выяснилось, что их долгий прием увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали о привычках, опасных для здоровья почек.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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