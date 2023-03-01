Офтальмолог объяснила, чем может обернуться наращивание ресниц

Офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова рассказала, что в силу рода деятельности периодически сталкивается с негативными последствиями наращивания ресниц. Наиболее частыми проблемами, по ее словам, становятся конъюнктивит, аллергические реакции, синдром сухого глаза, глазные инфекции, клещи. «Очень густые искусственные ресницы — идеальное место для размножения личинок клеща: они любят селиться у основания и питаться этим материалом. Справиться с заболеванием удастся только медикаментозно», — предупредила специалист.

Аллергические реакции, по словам Валерии Смирновой, проявляются покраснением глаз, слезотечением, раздражением, а провоцирует их содержащийся в составе клея формальдегид. Синдром сухого глаза может вызвать непропорциональный размер и длина ресниц. «Во время моргания длинные ресницы создают мощный «воздушный поток» на поверхность глаза, что ведет к более быстрому высыханию естественной слезы», — рассказала медик.

Также наращенные ресницы усложняют процесс удаления грязи и бактерий, обитающих на коже век, что создает все условия для проникновения инфекции. Конъюнктивит может возбудить как контакт с клеем, так и непосредственно с искусственными ресницами. «Все зависит от микроповреждений на слизистой глаза для проникновения инфекции», — пояснила Валерия Смирнова.

Чтобы себя обезопасить, ресницы лучше не наращивать или хотя бы не делать процедуру на дому у мастера. Выбирать нужно косметологический салон, в котором строго соблюдаются санитарные нормы и используют качественные, сертифицированные материалы для наращивания — без формальдегида в составе. «Не пытайтесь добиться wow-объема или кукольной длины. И, если что-то пошло не так, немедленно удалите ресницы у мастера и обратитесь к офтальмологу», — заключила врач.

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