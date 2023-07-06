Офтальмолог объяснила, как выбрать капли для глаз

Офтальмолог, руководитель отдела диагностики Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Вероника Кийко рассказала «СЭ», как выбрать капли для глаз. «Когда мы моргаем, поверхность глаза покрывается слезной пленкой, которая его увлажняет, питает и защищает. Во время длительной работы за монитором глаз реже моргает и слезная пленка начинает «подсыхать». Это вызывает сухость, ощущение инородного тела и «песка» в глазах, усталость, жжение, покраснение, зрительный дискомфорт», — пояснила специалист. По ее словам, компенсировать это состояние, называемое синдромом сухого глаза, можно с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты.

Увлажняющие капли для глаз представлены в широком ассортименте. К наиболее популярным и востребованным Вероника Кийко отнесла: Хило-Комод, Систейн-ультра, Оптинол, Гилан, Стиллавит, Офтолик, Опти Фри, Дефислез. Препараты подбираются индивидуально. «При чувствительности и склонности к аллергии, лучше выбирать средства без консервантов. При проблемах с роговицей (хирургических вмешательствах или микротравмах от линз) подойдут капли, восстанавливающие роговицу, с декспантенолом, гепарином или хондроитин сульфатом натрия», — порекомендовала специалист.

В отпуск или в поездку удобно брать увлажняющие капли во флаконах-монодозах для однократного закапывания. «Если на фоне регулярного применения капель дискомфортные ощущения не проходят, рекомендую все же обратиться к врачу-офтальмологу, который проведет диагностику всей зрительной системы и подберет наиболее подходящие для вас капли», — подытожила Вероника Кийко.

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