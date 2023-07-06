Офтальмолог объяснила, как выбрать капли для глаз

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Офтальмолог, руководитель отдела диагностики Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Вероника Кийко рассказала «СЭ», как выбрать капли для глаз. «Когда мы моргаем, поверхность глаза покрывается слезной пленкой, которая его увлажняет, питает и защищает. Во время длительной работы за монитором глаз реже моргает и слезная пленка начинает «подсыхать». Это вызывает сухость, ощущение инородного тела и «песка» в глазах, усталость, жжение, покраснение, зрительный дискомфорт», — пояснила специалист. По ее словам, компенсировать это состояние, называемое синдромом сухого глаза, можно с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты.
Увлажняющие капли для глаз представлены в широком ассортименте. К наиболее популярным и востребованным Вероника Кийко отнесла: Хило-Комод, Систейн-ультра, Оптинол, Гилан, Стиллавит, Офтолик, Опти Фри, Дефислез. Препараты подбираются индивидуально. «При чувствительности и склонности к аллергии, лучше выбирать средства без консервантов. При проблемах с роговицей (хирургических вмешательствах или микротравмах от линз) подойдут капли, восстанавливающие роговицу, с декспантенолом, гепарином или хондроитин сульфатом натрия», — порекомендовала специалист.
В отпуск или в поездку удобно брать увлажняющие капли во флаконах-монодозах для однократного закапывания. «Если на фоне регулярного применения капель дискомфортные ощущения не проходят, рекомендую все же обратиться к врачу-офтальмологу, который проведет диагностику всей зрительной системы и подберет наиболее подходящие для вас капли», — подытожила Вероника Кийко.
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