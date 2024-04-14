Офтальмолог объяснила, можно ли надевать линзы в бассейн

Офтальмолог Валерия Смирнова предупреждает, что очки в бассейне можно потерять, поэтому многие люди отдают предпочтение контактным линзам. Однако единственная безопасная жидкость для них — физраствор, в котором линзы замачиваются для очищения.

«Водопроводная, речная или морская вода, попадая между линзой и роговицей, создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов», — отметила эксперт в беседе с порталом «Доктор Питер».

В результате, по словам врача, могут возникнуть раздражение или покраснение глаз, бактериальные инфекции или кератит — воспаление роговицы глаза.