Ученые: утренняя зарядка менее полезна для здоровья, чем вечерняя

Ученые из Сиднея провели исследование и пришли к выводу, что утренние занятия спортом менее полезны для здоровья, чем вечерние. Лучше всего физические нагрузки переносятся после 18.00 часов. Об этом пишет издание New York Post.

В течение восьми лет исследователи анализировали данные 30 тысяч человек в возрасте до 62 лет, которые страдают ожирением. Результаты показали, что у участников, тренирующихся по вечерам, риск развития патологий сердца на 61% меньше, чем у тех, кто совсем не занимался спортом. При этом утренние тренировки оказались связаны с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти от разных причин.