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Ученые: утренняя зарядка менее полезна для здоровья, чем вечерняя
Здоровье

Сегодня, 12:05

1 мин.

Ученые: утренняя зарядка менее полезна для здоровья, чем вечерняя

Мария Маковей
Автор
Девушка делает утреннюю гимнастику
Фото ilkercelik/istockphoto.com
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Ученые из Сиднея провели исследование и пришли к выводу, что утренние занятия спортом менее полезны для здоровья, чем вечерние. Лучше всего физические нагрузки переносятся после 18.00 часов. Об этом пишет издание New York Post.

В течение восьми лет исследователи анализировали данные 30 тысяч человек в возрасте до 62 лет, которые страдают ожирением. Результаты показали, что у участников, тренирующихся по вечерам, риск развития патологий сердца на 61% меньше, чем у тех, кто совсем не занимался спортом. При этом утренние тренировки оказались связаны с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти от разных причин.

Пора просыпаться и&nbsp;делать гимнастику. Зарядись здоровьем. От классической утренней гимнастики до зарядки современного человека
Медицина
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