Онколог рассказал, как избавляют от боли больных раком

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Заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины Корней Тевс эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как избавляют от боли больных раком. «Практически все онкозаболевания протекают достаточно агрессивно. Это во многом происходит из-за того, что раковые клетки имеют свойство метастазировать, в том числе в кости», — пояснил медик.
Если очаг небольшой, пациент может его даже не ощущать. Однако, как подчеркнул Корней Тевс, эти очаги имеют свойство расти и вызывать боли, при которых не помогают даже очень сильные обезболивающие. «В таких случаях применяется дистанционно-лучевая терапия, и любой очаг, вызывающий дискомфорт, может быть облучен и обезболен. С этой целью уничтожают либо сами раковые клетки, чтобы сохранить кость или орган, либо нервные окончания, чтобы избавить пациента от боли», — рассказал онколог.
Для обезболивания большого количества очагов, когда дистанционно-лучевая терапия может повредить здоровые жизненно важные органы, применяют радионуклидную терапию: с помощью вещества, которое накапливается в метастазах, изнутри облучают очаги. «Оба вида терапии могут комбинироваться», — подытожил Корней Тевс.
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