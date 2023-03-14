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Сегодня, 14:35

Онколог рассказал, какое излучение может способствовать развитию рака

Ольга Стрельникова
Врач делает рентгеновский снимок.
Фото Freepik/drazenzigic
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Заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины Корней Тевс рассказал «СЭ» о том, какое излучение действительно опасно для здоровья. По его словам, достаточной энергией, чтобы повредить ДНК и вызвать рак, обладает ионизирующее излучение.

«Ионизирующее излучение включает радон, рентгеновские лучи, гамма-лучи и другие формы высокой энергии. Поэтому некоторые медицинские процедуры могут приводить к развитию рака», — предупредил специалист. К ним относятся рентген грудной клетки, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и лучевая терапия, резюмировал Корней Тевс.

Ранее мы рассказывали, какие факторы, увеличивают риск развития онкологии.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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