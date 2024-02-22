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Опасна ли операция «кошачий взгляд» для зрения
Здоровье

22 февраля, 15:45

1 мин.

Профессор заявил, что операция «кошачий взгляд» опасна для зрения

Мария Маковей
Автор
Девушка перед пластической операцией на глаза.
Фото dima_sidelnikov/istockphoto.com
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Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал порталу «Страсти», какую опасность таит в себе модная операция «кошачий взгляд».

По словам эксперта, такая процедура предполагает хирургическое вмешательство и профессиональное исполнение, поэтому риски высоки. Может сорваться нить в процессе установки, что приведет к нарушению зрения, или во время повторных процедур появится фиброз тканей.

Как отметил доктор, процедура «кошачий взгляд» может оставить после себя следы. Их видимость будет зависеть от выбранной техники.

«При эндоскопическом лифтинге мини-разрезы практически не видны. Но нужно учитывать, что любой надрез предполагает нарушение кожного покрова, поэтому даже безобидные на первый взгляд нити и инъекции могут оставить небольшие следы и гематомы. Многое также зависит от индивидуальных особенностей пациентки и регенерации ее тканей», — заключил Алексанян.

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