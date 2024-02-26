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Почему возникает наркотическая зависимость: психология
Здоровье

26 февраля, 21:00

2 мин.

Психолог объяснила, почему возникает наркотическая зависимость

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Девушка с зависимостью.
Фото ArtistGNDphotography/istockphoto.com
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Медицинский психолог Ирина Бабкина в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что большинство людей пробуют наркотики из любопытства, а в итоге получают сильнейшую зависимость.

«Уже после нескольких приемов наркотические средства прочно встраиваются в обмен веществ и начинают методично разрушать здоровье. После развития привыкания, психоактивное вещество становится необходимым уже не для получения удовольствия, а для поддержания работы организма. Без него начинается ломка», — объяснила эксперт.

При употреблении наркотиков резко сужаются сосуды. Из-за чего перестают поступать полезные вещества и кислород в мозг, гибнут нервные клетки, нарушаются метаболические процессы.

«У зависимого начинается затяжная депрессия, пропадает сон, появляются параноидальные мысли, развиваются полинейропатии, боль и нечувствительность различных частей тела. Серьезно страдает память, концентрация внимания, восприятие реальности», — добавила медик.

Кроме того, у наркозависимого появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, печень беспрерывно выводит наркотики, поэтому со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции. В итоге токсины разносятся по всем органам и тканям, отравляя их продуктами распада.

«Под действием наркотиков происходит кардинальное изменение личности. Снижается самокритичность, утрачиваются жизненные интересы. На поздних этапах зависимости наркоман существует фактически от одной дозы до другой. А самое страшное, что средняя продолжительность жизни наркозависимых — примерно 7-10 лет после начала употребления», — подытожила психолог.

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