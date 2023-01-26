Психолог объяснила, чем могут быть опасны фильмы ужасов

Психолог, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», куратор ознакомительного курса «Познай себя» Елена Богатова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, как жанр хоррора действует на наш организм, и почему людям нравится пугаться. «Человек пугается, выделяется адреналин и запускаются соответствующие реакции — активируется центральная нервная система, за счет ее напряжения человек пребывает в состоянии бодрствования. Поэтому часто и создается впечатление, что подобные фильмы дают некую психологическую разрядку, благодаря выбросу гормонов. Но на самом деле это не так», — заявила психолог.

По словам Елены Богатовой, каждый человек носит в себе «свет» и «тьму», одной своей частью стремится к прекрасному, ищет красоту во всем, что окружает, ощущая вибрации пространства и единение всего живого на земле. Тогда как вторая часть стремится отделить нас от познания о единстве, красоте и любви, и более направлена на агрессию, внутреннюю и внешнюю, жадность, зависть, злость и другие условно-негативные проявления. «Обе части абсолютно нормальны и законны в развитии человека, но при этом превалирует в нем то, на что обращено его внимание. Фильмы ужасов и любой другой страшный контент переводят внутреннее внимание на ту сторону, где больше страха и нелюбви. Причем мы можем не замечать этого внешне и даже думать, что получаем пользу тогда, когда подсознательно уже идет разрушение нашей психики», — пояснила специалист.

В случае, если вы вдруг были вовлечены в хоррор-тематику (сходили в кино или на страшный квест), что для вас бывает очень редко, то ничего ужасного не произойдет.