Психосоматолог объяснила, как нужно дышать, чтобы успокоиться после стресса

Сегодня, 14:00
Психосоматолог Екатерина Тур эксклюзивно для «СЭ» рассказала о дыхательных техниках, которые помогают расслабиться и успокаивают нервную систему. «Глубоко вдохните, досчитав до четырех, и задержите дыхание. На счет четыре медленно выдыхайте, также продолжая считать до четырех. В конце задержите дыхание, снова считая до четырех», — объяснила схему дыхания специалист.
Также можно зажать правую ноздрю, вдохнуть через левую, затем закрыть обе ноздри и задержать дыхание насколько это возможно. Вдыхать нужно будет через правую ноздрю.
Еще о шести способах, которые быстро помогут справиться со стрессом, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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