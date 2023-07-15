Специалисты назвали факторы, затрудняющие похудение

Консультант по питанию и фитнес-тренер Джефф Спайрс назвал факторы, затрудняющие похудение. Среди них недосып и хронический стресс. Об этом 12 июля сообщили на сайте издания Lenta.ru. «Усталость делает нас менее эффективными, когда дело доходит до усвоения пищи, и заставляет нас искать энергию в другом месте, обычно в нездоровой еде. Если мы устали, нам хочется высококалорийных продуктов, что приводит к набору веса», — пояснил специалист. Также Джефф Спайрс отметил, что при стрессе в организме перестает выделяться достаточное количество гормонов хорошего самочувствия — дофамина и серотонина, и в больших количествах вырабатывается гормон стресса кортизол, что провоцирует человека «заедать» эмоции и употреблять много фастфуда, продуктов с большим содержанием сахара и алкоголя, что и мешает похудеть.

Фитнес-эксперт Evotren, тренер и специалист по питанию Ксения Шульга рассказала СЭ, что стресс и недосып действительно могут мешать похудению и сохранению достигнутого веса. «Это может приводить к увеличению аппетита и пищевым срывам. Поэтому старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Для этого важно уделять время расслаблению — йоге, медитациям, дыхательным практикам — и отдыху — прогулкам на свежем воздухе, занятиям спортом и хобби», — заключила эксперт.

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