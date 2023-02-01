Стоматолог рассказала, эффективны ли элайнеры для выпрямления зубов

Главный врач авторской стоматологии Вероника Мелехова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что элайнеры (они же флексы — прозрачные капы для выпрямления зубов), как и брекеты — всего лишь инструмент в руках доктора, и важно, насколько врач компетентен в работе с этими инструментами. «И элайнеры, и брекеты устанавливаются по показаниям, которые определяет врач. Для этого необходимо прийти на консультацию. Есть случаи, которые быстрее вылечить на брекетах, есть случаи, в которых эффективнее элайнеры», — пояснила стоматолог.

Время, за которое элайнеры реально исправят прикус, зависит от конкретного пациента и его индивидуальных проблем с прикусом. «Есть проблемы с зубами, которые можно исправить за полгода, а есть тяжелые случаи, которые нужно лечить и два, и три года. Но в среднем лечение занимает год-полтора», — рассказала Вероника Мелехова.

Также стоматолог отметила, что в случае с элайнерами важна ответственность самого пациента, потому что элайнер — это «съемная аппаратура», то есть ее можно вынуть изо рта. Элайнеры носят 20-22 часа в сутки, практически все время. Единственное, для чего их снимают — чтобы поесть, попить и почистить зубы. В элайнерах прием пищи категорически исключен, можно лишь пить простую воду и минералку. Важно как следует чистить не только зубы, но и сами элайнеры — утром и вечером, а также после приема пищи. «Если пациент безответственный, теряет элайнеры, у него есть домашние животные, которые могут съесть их или погрызть, тогда в силу его безответственности элайнеры не подойдут. Потому что каждый новый комплект предусмотрен на определенное время и стоит дополнительных финансовых затрат, — предупредила специалист. — Если пациент ответственный, хранит элайнеры, когда снимает, в специальном контейнере, который выдается вместе с ними, тогда результат будет».

Что касается стоимости, Вероника Мелехова объяснила, что диапазон цен по России различен. Цена складывается из разных составляющих. «Цена на ортодонтическое лечение в клиниках эконом-класса одна, в премиальных — другая, в клиниках среднего и средний-«плюс» будет третья цена. Расценки зависят и от квалификации доктора: если это начинающий молодой специалист, конечно, у него лечение стоит дешевле, а у опытных врачей всегда чуть дороже», — резюмировала стоматолог.