Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт ответил, чем опасны укусы комаров для ребенка
Здоровье

26 марта, 19:05

1 мин.

Терапевт ответил, чем опасны укусы комаров для ребенка

Мария Маковей
Автор
Ребенка укусил комар.
Фото Cunaplus_M.Faba/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко уверяет, что чаще всего укусы комаров не представляют угрозы, однако москиты — это переносчики опасных заболеваний. Поэтому во время путешествий в теплые страны Азии, Африки и Южной Америки нужно особенно тщательно следить за здоровьем ребенка, пишет «СЭ». Кроме того, на укусы комаров может возникнуть аллергия.

«У детей обычно наблюдаются покраснение, зуд и локальный отек в месте укуса. В некоторых случаях могут возникнуть крапивница и даже отек Квинке», — подытожил врач.

Почему лопаются капилляры на&nbsp;коже: как бороться с&nbsp;сосудистыми звездочками. Почему лопаются капилляры на коже и как с этим справиться
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
«Арбитры порой принимали нелогичные решения»: Кожевников поддержал слова мнение председателя Совета Директоров СКА Медведева о предвзятости судейства 
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Онколог объяснила, что такое профилактическая химиотерапия