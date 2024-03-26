Терапевт ответил, чем опасны укусы комаров для ребенка

Врач-терапевт, кардиолог Иван Степаненко уверяет, что чаще всего укусы комаров не представляют угрозы, однако москиты — это переносчики опасных заболеваний. Поэтому во время путешествий в теплые страны Азии, Африки и Южной Америки нужно особенно тщательно следить за здоровьем ребенка, пишет «СЭ». Кроме того, на укусы комаров может возникнуть аллергия.

«У детей обычно наблюдаются покраснение, зуд и локальный отек в месте укуса. В некоторых случаях могут возникнуть крапивница и даже отек Квинке», — подытожил врач.