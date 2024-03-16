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Терапевт перечислил признаки испорченных лекарств
Здоровье

16 марта, 15:45

1 мин.

Терапевт перечислил признаки испорченных лекарств

Мария Маковей
Автор
Таблетки на столе.
Фото timnewman/istockphoto.com
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Врач-терапевт, пульмонолог Артем Фаррахов в разговоре с «СЭ» заявил, что есть ряд признаков, которые указывают на испорченность лекарств. Причем не важно, истек срок годности или нет.

Если таблетки или капсулы начали крошиться, изменили цвет и запах, их следует утилизировать, считает врач. Кроме того, избавиться от жидких лекарств необходимо при появлении осадка, который не указан в инструкции, плесени или необычного цвета.

«Все офтальмологические препараты, растворы для инъекций и иммунобиологические препараты, инсулин запрещены к применению после истечения срока годности», — заключил эксперт.

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