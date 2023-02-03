Тренер объяснил, как обезопасить колени и суставы при беге

Мастер-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Станислав Пахомов эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что бег — один из наиболее распространенных видов физической активности среди любителей спорта, независимо от времени года. «Он укрепляет иммунитет и в целом положительно влияет на организм и наше здоровье. Однако, многие бегуны сталкиваются с болями в коленях и суставах», — констатировал специалист. Чтобы пробежка не стала поводом для беспокойств, обратите внимание на следующие рекомендации — они помогут вам избежать болевых ощущений в коленях во время и после тренировки.

Станислав Пахомов подчеркнул, что без предварительной подготовки нельзя сразу переходить к интенсивному бегу. «Разминка разогреет мышцы и суставы, сделает их эластичнее. 7-10 минут разминки защитят от возможных травм стоп, позвоночника и коленных суставов», — пояснил эксперт.

Также, по словам Станислава Пахомова, принципиально важен выбор места для бега. Идеальным вариантом будут специальные беговые дорожки на стадионах, обеспечивающие амортизацию. В крайнем случае, найдите дорожку без камней и других всевозможных препятствий.

Снизить нагрузку на суставы помогут силовые тренировки, устраняющие дисбаланс мышц. По словам тренера, многие бегуны выполняют упражнения на укрепление четырехглавой мышцы бедра, поскольку они помогают предотвратить травмы коленей.

Станислав Пахомов обратил внимание и на технику. «Бегайте с легким наклоном корпуса вперед, чтобы предупредить отдачу в колени и уменьшить удары пятками. Перед соприкосновением ноги с землей, ее нужно немного согнуть в колене. Приземляться лучше на переднюю часть стопы. Чтобы ноги меньше уставали, быстро и отрывисто соприкасайтесь с землей. После интенсивных тренировок уделяйте время восстановлению — это поможет достичь нужного результата и избежать серьезных травм», — заключил эксперт.