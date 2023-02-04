Врач предупредил о признаках, сигнализирующих о больном сердце

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.ШумаковаТимур Халилулин специально для «СЭ» рассказал, что именно сердечно-сосудистые заболевания на протяжении многих лет остаются основными причинами смертей в мире. Именно поэтому большое внимание уделяется их профилактике, своевременной диагностике и современному лечению. «Проявления заболеваний сердца разнообразны, но чаще всего пациенты обращают внимание на снижение возможности выполнять привычные для себя физические нагрузки — появляется одышка при нагрузке, достаточно быстро проходящая в покое», — пояснил врач.

Среди других симптомов больного сердца, Тимур Халилулин отметил сжимающие боли за грудиной, жжение в груди и ощущение тяжести. Как правило, они тоже связаны с выполнением физической нагрузки, такой, как ускоренная ходьба, подъем тяжестей, бег или подъем по ступенькам. При прекращении активности боли проходят в течение 10 минут. «Нередко симптомы могут проявляться и при выходе на холод из теплого помещения. На поздних сроках заболевания могут развиваться проявления сердечной недостаточности: одышка, возникающая даже в покое, отеки ног, выраженная слабость, увеличение веса, падение артериального давления», — резюмировал кардиохирург.

Описанные проявления не всегда однозначно говорят о серьезности заболеваний сердца, но должны стать поводом обратиться к врачу. Ведь профилактика и раннее выявление проблем существенно повышают эффективность лечения и могут избавить от необходимости сложных оперативных вмешательств.