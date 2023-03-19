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Сегодня, 11:35

Тренер объяснил, насколько эффективны марафоны для похудения

Ольга Стрельникова
Алексей Моисеев
Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу
Фото jcomp/Freepik
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Персональный тренер и судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев поделился с «СЭ» мнением о том, что марафоны для похудения могут быть весьма действенны. Их проводят как фитнес-центры, так и отдельные персональные наставники. «Я рекомендую очное участие, так вы получите наибольший объем поддержки, включая рекомендации по питанию и физическим нагрузкам, контроль за состоянием здоровья, а также мотивацию со стороны других участников», — пояснил эксперт.

Как начать приводить себя в форму людям с лишним весом, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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