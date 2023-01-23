Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

23 января, 20:15

Ученые объяснили, влияют ли на память разгадывание кроссвордов и чтение

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/jcomp
Telegram Дзен

Издание «Учительская газета» рассказало об исследовании нейробиологов из Университета Иллинойса, целью которого было объяснить влияние различных интеллектуальных занятий на память. Среди них были разгадывание кроссвордов и чтение.

Участниками эксперимента стали 76 пожилых людей, которые поделили на две группы. По полтора часа в день в течение двух месяцев первая из групп читала, а вторая — разгадывала кроссворды и головоломки. Замеры когнитивных навыков участников имели разные показатели — результаты читающих на порядок превзошли результаты играющих и разгадывающих. По итогам исследования ученые сделали вывод о том, что регулярно читая книги, можно улучшить оперативую и эпизодическую память, стать увереннее в себе и получить седативный эффект.

Под термином «память» принято понимать большой комплекс познавательных способностей и высших психических функций, отвечающих за накопление, сохранение и воспроизведение знаний, умений и навыков. С возрастом они могут ухудшаться. Однако, как показывают различные опыты ученых, этот процесс можно приостановить и даже улучшить память и прочие когнитивные способности.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач рассказал, как с помощью сала можно вылечить кашель

Врач рассказала, что делать при повреждении родинки