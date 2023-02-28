Ученые подтвердили, что частые проверки смартфона приводят к нарушению внимания

Команда ученых из Сингапурского университета менеджмента во главе с доцентом психологии Андре Хартанто провела исследование того, как влияет характер пользования смартфоном на человека. «Это очень интересная тема, учитывая, что использование смартфонов стало повсеместным в последние годы, резко изменило способ общения людей и доступа к информации», — поделился автор исследования в издании British Journal of Psychology.

Участие в эксперименте принял 181 пользователь IPhone. Испытание длилось в течение семи дней. По завершению эксперимента респонденты заявили, что не могут завершить работу из-за рассеянного внимания — у них возникли сложности с подбором правильных слов и путаница в голове. Ученые пришли к выводу, что у людей, чаще других проверяющих смартфон, возникают когнитивные нарушения, в отличие от тех, кто делает это реже, пусть и с большим количеством экранного времени.

«Постоянные проверки смартфона отвлекают и увеличивают когнитивную нагрузку, как следствие, приводят к когнитивным сбоям. Мы должны помнить об этом, особенно в моменты, требующие полного внимания, такие как вождение», — подытожил Андре Хартанто.

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