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Сегодня, 20:15

Врач объяснила, чем может быть опасен фейс-фитнес

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/halayalex
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Кандидат медицинских наук, пластический хирург Юлия Орлова специально для «СЭ» рассказала, что фейс-фитнес не приносит особой пользы, но может нанести реальный вред, если его применять безрассудно. «Суть техники фейс-фитнеса заключается в стимуляции кровотока и тока лимфы по капиллярной системе лица. В некоторых случаях это может способствовать уменьшению его отечности и пастозности», — пояснила врач. Однако также велик риск, что вместе с избыточной жидкостью по сосудам может распространиться инфекция. Поэтому массаж лица нельзя применять при наличии инфекционных заболеваний кожи, лимфатической системы, аллергических реакций.

Также, по словам Юлии Орловой, усиление кровотока, а следовательно питания тканей, может способствовать их росту, что приведет к появлению и увеличению кист и узлов щитовидной железы, злокачественных новообразований. Стимулирование тока крови по сосудам повышает артериальное давление, поэтому массажа лица следует избегать людям с гипертонией и диагностированным повышенным глазным давлением. «Фейс-фитнес не рекомендуется пациентам, находящимся в раннем послеоперационном периоде после хирургического вмешательства на лице, ввиду риска нарушения сопоставления тканей и грубого рубцевания», — подытожила пластический хирург.

Ранее мы рассказывали о том, что такое массаж Гуаша.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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