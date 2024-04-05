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Ученые создали лекарство против жировой болезни печени
Здоровье

Сегодня, 15:05

1 мин.

Ученые создали лекарство против жировой болезни печени

Мария Маковей
Автор
Производство лекарств.
Фото michal-rojek/istockphoto.com
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Ученые из Южной Кореи создали лекарство против жировой болезни печени. Этот недуг угрожает обществу из-за своего глобального распространения.

Так безалкогольная жировая болезнь печени характеризуется накоплением жира в области органа и увеличивает риск развития более тяжелых патологий, таких как стеатогепатит, который приводит к воспалению, вздутию живота и потенциальному фиброзу.

В ходе эксперимента специалисты разработали химическое соединение, которое стало новым противником 5-HT2A-рецептора, играющего ключевую роль в регуляции энергетического метаболизма. Опыты на животных показали, что препарат эффективно борется с жировой болезнью печени и безопасен в использовании, пишет журнал Nature Communications.

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