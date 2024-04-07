Ветеринар объяснила, что делать, если на собаке нашли клеща

Ветеринар Полина Евтеева рассказала «СЭ», как правильно убрать клеща с собаки, чтобы не нанести ей вреда.

По словам эксперта, пик активности паразитов приходится на период с марта по октябрь, поэтому в это время следует осматривать питомца после каждой прогулки. Чаще всего клещи присасываются на живот, паховую область, внутреннюю поверхность лап, уши, шею и морду.

«Если вы нашли клеща на собаке, намажьте паразита маслом или кремом, чтобы он начал задыхаться и ослабил хватку. Удалите насекомое выкручивающими движениями против часовой стрелки с помощью пинцета или нити. Вытаскивая клеща, старайтесь удалить его полностью, не оставляйте в ранке частицы его тела», — объяснила врач.

Затем необходимо обработать рану спиртом или хлоргексидином и отвезти собаку к ветеринару, чтобы исключить опасные последствия укуса.

«Важно не использовать цветные жидкости (например, зеленку), чтобы ветеринарный врач мог осмотреть место укуса», — добавила Евтеева.