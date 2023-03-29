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Сегодня, 16:00

Ученый из МГУ развеял главный миф о клещах

Ольга Стрельникова
Клещ.
Фото Freepik/erik-karits-2093459
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Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский в беседе с порталом «Царьград» опроверг миф о том, что клещи могут спрыгивать на жертву с деревьев. По словам специалиста, они относятся к паукообразным, а не насекомым. Клещи преимущественно атакуют, заползая с земли или травинок. «Они очень хорошо чувствуют вибрацию. Как только крупное животное проходит мимо, цепляются за него, дальше ползут и пытаются укусить», — пояснил ученый.

Также Вадим Марьинский опроверг информацию о том, что клещи активизируются только после того, как растаял полностью снег. Эксперт отметил, что на хорошо прогретых солнцем участках с ними можно столкнуться и раньше.

Ранее мы рассказывали, куда клещ кусает чаще всего.

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