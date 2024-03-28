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Уколы стройности могут привести к незапланированной беременности
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Уколы стройности могут привести к незапланированной беременности

Мария Маковей
Автор
Беременная девушка у окна.
Фото Natalia Kuzina/istockphoto.com
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Препараты нового поколения, используемые для снижения веса, привели к нескольким случаям незапланированной беременности. Об этом пишет издание People.

По информации источника, речь идет об «Оземпике» и «Вегови», которые используют для лечения сахарного диабета. Но позже выяснилось, что препараты помогают снизить вес, в результате чего производители зарегистрировали их в том числе как средство для лечения ожирения.

Издание сообщает, что в зарубежных СМИ уже появилось несколько публикаций о том, что после приема указанных выше препаратов несколько женщин забеременели. Одна из будущих мам заявила, что принимала противозачаточные таблетки вместе с лекарствами от лишнего веса. Другая женщина была бесплодна, но уколы стройности сотворили чудо — она забеременела.

Иностранные врачи находят два объяснения такого «побочного эффекта». Согласно первой версии, у пациенток с ожирением наблюдается гормональный дисбаланс, который приводит к проблемам с зачатием. После сброса лишних килограммов гормоны приходят в норму и исчезают препятствия для зачатия.

Согласно второй версии, лекарства для похудения снижают эффективность противозачаточных таблеток.

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