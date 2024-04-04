В Гонконге выявили первый случай заражения человека обезьяньим герпесом

Центр охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга зафиксировал первый случай заражения человека обезьяньим герпесом. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Согласно источнику, на 37-летнего мужчину в конце февраля напали дикие обезьяны в загородном парке Цзиньшань. А уже в конце марта он обратился в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья и лихорадку. Его госпитализировали и взяли образец спинномозговой жидкости, который показал положительный результат на наличие вируса. Сейчас пациент проходит лечение, его состояние оценивается, как критическое.

В Центре охраны здоровья Гонконга отметили, что передать вирус от человека к человеку практически невозможно, но призвали жителей держаться подальше от диких обезьян, а при нанесении ими ран незамедлительно обратиться к врачу.