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Врач рассказал, какие ошибки совершают новички в ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Врач рассказал, какие ошибки совершают новички в ЗОЖ

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка на пробежке.
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, какие ошибки совершают начинающие любители ЗОЖ.

«Первое — это питание. Очень многие начинающие зожники предпочитают выбирать низкокалорийные продукты и голодать, забывая, что главное правило здорового питания — сбалансированность. Частое голодание приводит к дефициту полезных микроэлементов, усталости, проблемам с ЖКТ и другим не мнее вредным последствиям», — объяснил эксперт.

Также доктор отметил, что новички в мире здорового образа жизни очень любят сразу нагружать организм. Они думают, что чем больше тренировок, тем лучше. На самом деле это не так. Для того чтобы поддерживать тело в хорошей форме, достаточно двух-трех тренировок в неделю. Важно слушать свой организм и не перегружать его.

«От правильной техники выполнения упражнений во многом зависят польза и их эффективность. Часто начинающие спортсмены пропускают этот пункт. Итог — нагрузка на мышцы распределяется неравномерно, возникают травмы и боли. Поэтому рекомендую несколько месяцев позаниматься под присмотром тренера», — добавил медик.

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