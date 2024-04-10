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В США провели первую операцию по выращиванию печени внутри человека
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

В США провели первую операцию по выращиванию печени внутри человека

Мария Маковей
Автор
Хирург держит в руках пинцет
Фото Georgiy Datsenko/istockphoto.com
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Ученые биотехнологической компании LyGenesis первыми в мире провели операцию по выращиванию печени внутри человека. Об этом пишет издание Nature.

Инновационный метод лечения заключается в введении инъекции здоровых клеток донорской печени в лимфатический узел верхней части живота. Цель — вырастить «мини-печень» прямо в лимфатическом узле пациента. Подразумевается, что новый орган возьмет на себя функцию фильтрации крови в организме.

На необычный эксперимент согласился пациент с печеночной недостаточностью. Ему ввели клетки донора в лимфоузел. Также больному дают специальные препараты, которые снижают иммунитет, иначе может произойти отторжение донорских клеток. Сейчас мужчину выписали из стационара, но он находится под постоянным наблюдением.

Ученые отметили, что в случае положительного завершения эксперимента, в будущем можно будет спасти людей, которым противопоказана пересадка печени. Кроме того, таким же методом можно будет взрастить почку и поджелудочную железу внутри человека.

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