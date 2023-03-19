Врач Гончарова назвала самое удачное время для ринопластики

Пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что процесс восстановления после ринопластики в разные сезоны отличается из-за погодных условий.

По словам специалиста, холодный осенне-зимний период не оказывает негативного влияния на процесс реабилитации после ринопластики.

«Во-первых, [осенью и зимой] нет активного воздействия солнечных лучей, которые могут провоцировать образование послеоперационных рубцов. Низкие температуры снижают интенсивность проявления отеков и синяков в первые дни после операции», — приводит «Life.ru» слова Гончаровой.

Однако в зимний период понижается влажность воздуха из-за отопительного сезона. В связи с этим при восстановлении после операции необходимо следить за тем, чтобы слизистые носа не пересыхали. Кроме того, в осенне-зимний период выше риск заболеть гриппом или ОРВИ.

Весной и летом температура воздуха оптимальна для реабилитации. Но в эти сезоны не каждому можно делать ринопластику. Как отмечает врач, воздержаться стоит тем, у кого есть аллергия на пыльцу растений.

«Активное солнечное излучение — еще один неблагоприятный фактор. Длительное пребывание на солнце осложняет процесс заживления тканей и может привести к появлению рубцов, спровоцировать усиление отеков и даже кровотечений. Поэтому в жаркое время года стоит ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать специальные солнцезащитные кремы», — добавила специалист.