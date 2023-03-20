Врач Кутушов назвал 5 утренних правил, которые профилактируют рак

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем ТГ-канале рассказал, с чего нужно начинать утро, чтобы профилактировать рак. По его словам, первое, что следует сделать, проснувшись, — выпить стакан теплой воды (200 мл) температурой 45-55°. «А еще лучше, если это будет лимонная вода! Ощелачивание — эффективный способ поддерживать здоровье всего организма», — пояснил эксперт. На стакан воды достаточно пары ломтиков лимона — эта дозировка оптимальна, чтобы не повредить зубную эмаль и не раздражать слизистую желудка. Но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта употреблять лимонную воду натощак все же не рекомендуется. При проблемах с почками ее лучше вовсе исключить из-за сильного мочегонного эффекта.
Также обязательной частью утреннего ритуала, по словам Михаила Кутушова, должен быть сбалансированный завтрак в течение первого часа после пробуждения. Гранола, сладкие каши быстрого приготовления, выпечка, бутерброды и кофе натощак к здоровому питанию не относятся, отметил врач.
Одной из рекомендаций для профилактики рака специалист называет полный отказ от утреннего кофе. «Кофе лучше пить отдельно от еды и после 9 утра», — предупредил токсиколог.
Помимо питания Михаил Кутушов порекомендовал обратить внимание на простые физические упражнения: ходьба на месте, вращения головой, вращения плечами, наклоны в стороны и вниз, приседания, отжимания, «велосипед» и прочие. 10 минут с утра будет достаточно, резюмировал врач.
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