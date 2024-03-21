Врач ЛФК рассказала, как не допустить развития плоскостопия у детей

Эксклюзивно для «СЭ» врач ЛФК Софья Федосова рассказала, как снизить риски развития плоскостопия у детей.

«О плоскостопии слышали многие родители. Но не все знают, как защитить от него ребенка. Первое, что нужно учесть, — это массажи стоп и ножек. Сначала пусть это делает специалист, он же и обучит вас правильной технике массажа, чтобы вы самостоятельно проводили его своим детям. Не стоит забывать и про теплые ванночки для ног с морской солью», — объяснила эксперт.

Также доктор рекомендует выполнять специальные упражнения, которые очень нравятся детям, потому что проходят в игровой форме. Это катание ножками мячиков разного размера или массажных валиков, хождение на носочках, на пяточках, на разных сторонах стопы. Количество повторений и сами упражнения подбирает врач исходя из индивидуальных особенностей детского организма.

«Также важно следить за питанием и физической активностью ребенка. Не допускайте ожирения и малоподвижного образа жизни. Однако чрезмерно нагружать стопу тоже не стоит. Кроме того, необходимо подобрать правильную обувь и стельки», — заключила Федосова.