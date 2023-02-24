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Сегодня, 22:05

Врач назвала причины, по которым у женщин на лице растут усы

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, что избыточный рост волос на теле или лице в нетипичных местах у женщин называется гирсутизмом. «При гирсутизме волосы могут расти на лице, спине, груди и в области ягодиц. Это связано с повышенным уровнем мужских половых гормонов — андрогенов», — пояснила специалист. По ее словам, в норме женский организм вырабатывает их в небольшом количестве. Однако может произойти избыточное образование андрогенов и возникнуть гирсутизм.

Количество темных волос на лице в норме увеличивается с возрастом. Это связано не только с изменением уровня андрогенов, но и с повышением чувствительности к ним рецепторов кожи. Иногда усиление роста волос на лице происходит после лазерной эпиляции, это называют «парадоксальным гипертрихозом». Также склонность к избыточному росту волос на лице и теле, по словам Марии Филатовой, может быть обусловлена генетически и для некоторых наций вполне естественна.

В случае отклонений, гирсутизм возникает при синдроме поликистозных яичников (наиболее частая причина), изменении гормонального фона после менопаузы, заболеваниях гипофиза, надпочечников или щитовидной железы, опухоли яичника. Появление волос на лице и теле может быть связано с тяжелой резистентностью к инсулину на фоне ожирения. Спровоцировать усиленную растительность у женщин могут анаболические стероиды и кортикостероиды, лекарства для лечения эндометриоза и некоторые другие препараты. «В некоторых случаях, когда причину выявить не удается, ставят диагноз идиопатический гирсутизм», — рассказала эндокринолог.

Чтобы установить точную причину врач может назначить анализ крови на гормоны и УЗИ органов малого таза. Лечение гирсутизма происходит с помощью лекарственных препаратов (оральные контрацептивы или андрогены) в сочетании с радикальными методами удаления волос (электроэпиляция, лазер, механическая эпиляция пинцетом, шугаринг, воск). «Эффект становится заметен примерно через полгода. Также уменьшить избыточный рост волос поможет лечение первичной причины — заболеваний гипофиза, надпочечников, щитовидной железы или ожирения», — заключила Мария Филатова.

Ранее мы рассказывали могут ли гормоны быть причиной ожирения.

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Советы и рекомендации
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