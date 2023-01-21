Врач назвала причины появления белых пятен на коже

Сегодня, 14:30
Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о причинах возникновения витилиго — белых пятен на коже, появляющихся из-за гибели клеток вырабатывающих пигмент (меланоцитов). Способствовать этому, по словам специалиста, могут различные факторы: ультрафиолетовое излучение, регулярный стресс, механические или химические повреждения кожи. Появиться заболевание может совсем неожиданно.
Как проявляется витилиго и можно ли избавиться от белых пятен на коже, читайте в полной версии материала на «СЭ».
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