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Сегодня, 14:30

Врач назвала причины появления белых пятен на коже

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/wayhomestudio
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Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала о причинах возникновения витилиго — белых пятен на коже, появляющихся из-за гибели клеток вырабатывающих пигмент (меланоцитов). Способствовать этому, по словам специалиста, могут различные факторы: ультрафиолетовое излучение, регулярный стресс, механические или химические повреждения кожи. Появиться заболевание может совсем неожиданно.

Как проявляется витилиго и можно ли избавиться от белых пятен на коже, читайте в полной версии материала на «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
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