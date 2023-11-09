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Сегодня, 21:00

Врач объяснил, как защититься от обезьяньей оспы

Мария Маковей
Автор
Обезьяна и пробирка в руках.
Фото Diy13/istockphoto.com
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Власти индонезийского острова Бали ужесточили проверки здоровья туристов, прибывающих в аэропорт. В стране зафиксированы вспышки вируса обезьяньей оспы. Чем опасна инфекция и как от нее защититься эксклюзивно для «СЭ» рассказал доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ, врач высшей категории Андрей Сахаров.

«На территории Российской Федерации зарегистрирован лишь один случай заболевания оспой обезьян и то в 2022 году. Вероятность распространения этой инфекции в нашей стране очень мала, ведь эпидемиологическому контролю сегодня уделяется особое внимание», — говорит эксперт.

По мнению врача, передается инфекция преимущественно воздушно-капельным путем, а также в результате прямого контакта с кровью, биологическими жидкостями, с пораженной кожей или слизистой инфицированных животных. Также возможна передача через плаценту, то есть врожденная оспа обезьян.

«Оспа обезьян все же редкое вирусное зоонозное заболевание, симптомы которого схожи с симптомами натуральной оспы. На начальном этапе появляются лихорадка, сильная головная боль, миалгия и астения. Позже возникают высыпания на лице, а также на коже ладоней и ступней, слизистых оболочках полости рта, гениталиях. Постепенно высыпания принимают форму пустул и покрываются корочкой. В среднем корочки на коже сохраняются три недели», — объясняет Сахаров.

Для защиты от инфекционного заболевания специалист советует в первую очередь избегать контактов с дикими животными, они могут быть инфицированы.

«Соблюдайте правила общей гигиены: мойте руки с мылом, используйте спиртосодержащие антисептики для рук, а также проводите дезинфекцию загрязненных поверхностей, так вы обезопасите себя и от других вирусных заболеваний», — подчеркнул врач.

Ранее эксперт рассказал о неожиданном последствии перенесенной коронавирусной инфекции.

Медицина
Советы и рекомендации
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